Game of Thrones esintili klip
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Game of Thrones esintili klip

Game of Thrones esintili klip
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kılıçlarla hazırlanmış bir tahta oturan Pehlivan, klip için 1 ay kılıç kullanma dersi aldı.

Kılıçlarla hazırlanmış bir tahta oturan Pehlivan, klip için 1 ay kılıç kullanma dersi aldı. Şarkıcı, imajıyla dizideki Daenerys Targaryen karakterine benzetildiğini söyledi.

 Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde ise Dj Murat Uyar imzası bulunuyor. Amerikalı dağıtım şirketi Tunecore ile dünya genelinde müzik severlerle buluşan 'Keskin Bıçak' sounduyla da iddialı.

Kaynak: Hürriyet

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