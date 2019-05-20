Game of Thrones Dizisinde Ölenler İçin İstanbul'da Lokma Dağıtıldı

8 sezondur milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Game of Thrones, dün gece 03.00'da Akmerkez'de final gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin muhteşem finalinin yanı sıra geceye damga vuran olay ise ölenlerin adına lokma tatlısı dağıtılması oldu.

LOKMA DAĞITTILAR

Yapım ekibi, "Son sezonda kaybettiklerimiz anısına…" yazarak bastırdıkları afişe Night King, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Melisandre, Lyanna Mormont ve Edd Tollet karakterlerin isimlerini yazdı. Alışveriş merkezinde bir kısım, dizinin temasına uygun olarak hazırlanıp tatlı dağıtıldı.