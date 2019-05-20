Game of Thrones Dizisinde Ölenler İçin İstanbul'da Lokma Dağıtıldı
George R. R. Martin'in kitaplarından ilham alınarak çekilen Game of Thrones dizisi bugün sabaha karşı büyük bir final yaptı. Yapım ekibi, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde dizide ölenlerin anısına lokma tatlısı dağıttı.
8 sezondur milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Game of Thrones, dün gece 03.00'da Akmerkez'de final gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin muhteşem finalinin yanı sıra geceye damga vuran olay ise ölenlerin adına lokma tatlısı dağıtılması oldu.
LOKMA DAĞITTILAR
Yapım ekibi, "Son sezonda kaybettiklerimiz anısına…" yazarak bastırdıkları afişe Night King, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Melisandre, Lyanna Mormont ve Edd Tollet karakterlerin isimlerini yazdı. Alışveriş merkezinde bir kısım, dizinin temasına uygun olarak hazırlanıp tatlı dağıtıldı.
YORUMLAR (12)
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Bir de mevlid okutsalar dı tam olurdu.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BUNUDA GORDUM ARTIK OLEBILIRIMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bence Çok Zekice ve güzel bir reklam mantığı yakında olsaydı emin olun gidilirdi. 500 bin lira harcasa reklam için bence bu kadar başarılı olamazdı anlayamayanlara sözüm azcık bilgisayarın başından kalkın biraz hava alın oksijen beyin için önemliCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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eğlenmeyi bilmeyen sayın çok ciddiler, hayatta eğlenmeyi bilen insanlara gelmiş burda ne mal insanlarla yaşıyoruz diyor. bunu diyen de eminim futbol maçı şampiyonluğu için sokakta gürültü taşkınlık yapıyodur. en azından bu insanlar kimseyi rahatsız etmeden eğleniyorCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ulan ne mal insanlarla beraber yaşıyoruz bu ülkedeCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır