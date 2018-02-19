Galip Öztürk'ten Şehit Annesine Ev

Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in annesine ev hediye ettiği bildirildi.

Metro Holding'den yapılan açıklamada, Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk Tarafından Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in annesi Behiye Şahin için Havza ilçesinde alınan evin, Metro Holding Ceo'su Fatih Öztürk tarafından teslim edildiği bildirildi.

Öztürk'ün şehit ve annesinin yaşam öykülerinden çok etkilendiği belirtilen açıklamada, şehit annesinin teşekkür ettiği kaydedildi.