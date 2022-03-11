Galip Erdem Haberleri - Galip Erdem Kimdir - Haberler

Galip Erdem Haberleri
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Ankara elektrik kesintisi! 7 Şubat Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Tarihte bugün ne oldu? 12 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Mart'ta yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar!
MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy: "Bahçeli'siz Bir Mhp, Erdoğansız Bir Türkiye'de...
BBP Genel Başkanı Destici: Hollanda Kim Ki, Türkiye Cumhuriyeti' Ne Kafa Tutuyor
Dha Ankara;bbp Genel Başkanı Mustafa Destici: Hollanda Kim Ki Türkiye Cumhuriyetine Kafa Tutuyor
MHP Lideri Bahçeli Peşmerge Başı ve Sözde Bir Sanatçı Habur'dan Türkiye'ye Giriş Yapmıştır.
MHP Lideri Bahçeli Peşmerge Başı ve Sözde Bir Sanatçı Habur'dan Türkiye'ye Giriş Yapmıştır.
MHP Lideri Bahçeli Peşmerge Başı ve Sözde Bir Sanatçı Habur'dan Türkiye'ye Giriş Yapmıştır.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Türkiye Yazarlar Birliği Kongresine Katıldı