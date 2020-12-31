Gain TV Özelden Yürüyenler ne zaman başlayacak? Gain Medya Özelden Yürüyenler oyuncuları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir?

2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain TV yapımlarından Özelden Yürüyenler çok merak ediliyor. Peki, Gain Medya Özelden Yürüyenler oyuncuları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir? Gain TV Özelden Yürüyenler ne zaman başlayacak?

Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında şimdiden yerini aldı. En dikkat çeken yapımlarından Özelden Yürüyenler de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gain TV Özelden Yürüyenler ne zaman başlayacak? Gain Medya Özelden Yürüyenler oyuncuları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir?

GAİN ÖZELDEN YÜRÜYENLER NASIL İZLENİR?

"Özelden Yürüyenler" Ocak ayında GAİN'de başlıyor! Anlık mesajlar, gu¨zel dostluklar ve gerc¸ek as¸kların dizisi "O¨zelden Yu¨ru¨yenler" Ocak ayında GAI·N'de bas¸lıyor!

GAİN ÖZELDEN YÜRÜYENLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erkek ve kız mesaj gruplarındaki eğlenceli sohbetler ve beyaz yaka dünyasındaki klişelerin işlendiği yeni medya dizisinin senaryosunu Özgür Uysal, Burak Altındağ, Nursena Yılmaz, Kemalcan Ekin ve Yiğit Kalkavan yazıyor. Oyuncu kadrosundaysa Nursena Yılmaz, Yiğit Kalkavan, Zeynep Parla, Diren Can Demir, Buse Karadeniz, Özgür Uysal, Hilal Şefkatli, Ersel Sibil yer alıyor.

GAİN NEDİR?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

Gain Medya, kişiye özel yayın akışı sunan bir dijital platformdur ye ve kısa videoları ile hizmet verecek yeni nesil internet televizyonu olarak Ocak'ta birçok projeyi sunmaya başlayacak.

GAİN ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ÜYELİK ÜCRETİ

Gain üyelik ücreti ne kadar sorusu çok sık soruluyor. Gain üyelik işlemleri için öncelikle mobil cihazınıza Gain Medya uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Gain ücretsiz üyelik işlemini sizden istenilen e-mail, isim, şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra ücretsiz üye olabilirsiniz. Gain üyelik ücretsizdir.

GAİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gain TV, bugün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan erişim sağlanabilecek. Gain, bu akşamdan itibaren hizmet vermeye başlayacak!

GAİN TV KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.







