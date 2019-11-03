Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü

03.11.2019 21:00

Gaziantep'te Furkan Vakfı mensubu bir grup, "Kağıthane'de yıkılan kuran kursu ve Müslümanların sessizliği" konulu basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Söz konusu gruba, polis müdahale etti.

20 KİŞİYİ TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALDILAR

Kalabalığa biber gazı ve joplarla müdahale eden emniyet mensupları 20 kişiyi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

Şiddetli müdahalenin kayıt altına alındığı görüntülerde polislerin kadın ve çocukların da dahil olduğu kalabalığa biber gazı sıktığı, fiziksel şiddette bulunduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Polisin basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahalesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.