Furkan Andıç ve Aybüke Pusat havalimanında birlikte görüntülendi

06.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:05

21 haftalık ekran yolculuğunu 23 Kasım'da tamamlayan romantik komedi dizi Her Yerde Sen'in başrollerini paylaşan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili dizinin final yapmasından sonra havalimanında birlikte görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları ortaya atıldı.

DİLAN AYBÜKE'Yİ SİLMİŞTİ

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, yaklaşık 1 yıl önce ayrılmışlardı. Furkan Andıç'ın, 'Her Yerde Sen' dizisinde birlikte rol aldığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmiş ve bunun üzerine Dilan Çiçek, arkadaşı Aybüke'yi silmişti.

BİRLİKTE UÇTULAR

Dizide iki aşığı oynayan ve aşk yaşadığı söylenen ikili havaalanında birlikte görüntülendi. Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Andıç ve Pusat'ın, tatile gittiği iddia edildi. Dizileri final yapan ünlü oyuncuların havalimanındaki görüntüleri sonrası dizideki aşklarının gerçek olduğu iddiaları konuşulmaya başladı.