Fuat Oktay deprem sonrası yaşanan iletişim problemiyle ilgili konuştu: 5G'ye geçildiğinde sorun kalmayacak

29.09.2019 18:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrası GSM hatlarında yaşanan iletişim sıkıntısı hakkında konuşarak, "5G'ye geçildiğinde o zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. GSM şirketleri bu alana yatırım yapmak istiyorlar. Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasından satır başları şu şekilde:

"320 HASARLI DAİRE GÖZÜKÜYOR"

İstanbul'daki depremde 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak."

"HATTIN ÇÖKTÜĞÜNÜ İFADE ETTİLER"

Sadece biz şunu gördük, herhangi bir zamanda 20 milyon GSM şirketlerimizden aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler.Bir, mevcutta bizim Türkiye'de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşiyor. Bunun 175 milyona çıkarılması, bunun ilgili operatörler arasında paylaşımını yaptık. 6 ay süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bir hafta süre istediler.

"ORTAK HAT HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları... Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak. Üçüncüsü telsiz sistemi. Karar vericilerin ve depremi yönetecek ekiplerin kendi iletişimlerini kesintisiz sağlayabilecek hususların ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışmamız.

"5G'YE GEÇİNCE SORUN KALMAYACAK"

Yine dördüncü karar; Türkiye'de İstanbul öncelikli, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları; yine verilerimiz var. AFAD'ın ilgili birimleri katkı veriyor olacaklar. Bu binalar tespit edilip o binalarda baz istasyonu varsa diğer binalara, sağlıklı binalara taşınmış olacak. 5G'ye geçildiğinde o zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. GSM şirketleri bu alana yatırım yapmak istiyorlar. Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız. Tekrar geçmiş olsun. En büyüğü 4.1 olmak üzere 368 artçı deprem oldu.

"TOPLANAN VERGİ 675 MİLYON TL'DİR"

Vergilere baktığımızda bizim 2002'den itibaren, göreve geldiğimiz andan itibaren geçici olarak konulan özel iletişim vergisinin, oradan toplanan sadece 675 milyon TL'dir. Toplam 7,4 milyar diyorsunuz ya onun 675'i bizim dönemimizde. Ondan sonra da bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Tek bir özel iletişim vergisi adı altında kalıcı vergiye dönüştürülüyor. 65 milyar TL de cari rakamlarla orada var. Bunun karşılığında ne oldu derseniz, sadece Marmara depreminde harcanan yatırımlar; Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, Bursa, İstanbul, Sakarya, 103 milyarlık harcama var. Sadece İstanbul'da 80 milyarlık bir harcama var. 43 bini aşkın konut, sosyal donatılar, okullar, yollar, viyadükler nasıl afete dayanıklı hale getirilir diye yaptığımız yatırımlar.

"SADECE VAN'DA 26 BİN 500 KONUT YAPTIK"

Biz Bingöl'de bir deprem yaşadık, akabinde bir Elazığ depremimiz var, Simav depremimiz var, Van depremimiz var. Van depremini şahsen gece gündüz yaşadım. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren oradaydı. Hatırlayın 1999 depremini; hükümetin bakanlarının üç gün irtibat kuramaz. Kılıçdaroğlu izliyorsa hatırlasın, elinde kahvesiyle izliyorsa 15 Temmuz'daki gibi. Sadece Van'da 26 bin 500 konutu bir yıl içerisinde yaptık. Ve depremden etkilenen hiç kimseyi evsiz bırakmadık. Hatırlayın anında geçici barınma merkezlerini aldık.

"50 YILLIK İÇME SUYUNU GETİRDİK"

Şehrin 50 yıllık içme suyunu getirdik. "Nereye harcadınız" durumu çok garip. Belediye başkanı geldim gelmedim diye kendi egosunu tatminle meşgul, gündemi nasıl değiştirsek onun şeyi heralde...Biz okullara eğitim alanında yaptığımız yatırımlar. Yine aynı şekilde sağlık alanında. Sağlık yatırımlarımız, hastanelerimiz, viyadüklermiz yollarımız. Turizm tesislerinize kadar.