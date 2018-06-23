Fuat Avni Hesabının Yöneticisi Olduğu Belirlenen Aydoğan Vatandaş Kimdir?

15 Temmuz 2016 gecesi başlatılan kalkışma girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından başlatılan soruşturmada Twitter'da yer alan Fuat Avni hesabının kime ait olduğu konusu hakkında araştırmalar başladı. Açıldığı günden bu yana Twitter üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan Fuat Avni hesabının gazeteci Aydoğan Vatandaş tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Aydoğan Vatandaş isminin Fuat Avni konusunda gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar merakla "Aydoğan Vatandaş kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. FETÖ'nün sosyal medya fenomeni olan Fuat Avni'nin yöneteni Aydoğan Vatandaş, hangi görevi üstlendi? İşte Aydoğan Vatandaş kimdir sorusunun yanıtı ve konu hakkında merak edilenler...

FUAT AVNİ HESABINI NASIL YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Fuat Avni hesabını yöneten gazeteci Aydoğan Vatandaş, hesabın yönetiminde oldukça dikkatli davrandı. Paylaştığı bilgileri terör örgütünün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Emniyet ve Yargı gibi kurumlarına sızdırdığı kişilerle ele geçiren Vatandaş, mesajlarını cafelerde oturarak yazdı. Ancak burada hiç bir şekilde cafelerin Wi-Fi hatlarını yahut kullandığı GSM hattının sağladığı interneti kullanmayan Aydoğan Vatandaş, internete bağlanabilmek için bir internet servis sağlayıcı şirketin verdiği seyyar Wi-Fi hizmetini kullandı.

AYDOĞAN VATANDAŞ KİMDİR?

Aydoğan Vatandaş, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İstanbul'da tamamlayan Vatandaş, 1988 yılında deniz lisesine girdi. 1995 yılında eğitimine devam ettiği Deniz Harp Okulu'ndan ayrılan Aydoğan Vatandaş, gazeteciliğe adım attı. Gazeteciliğe Aksiyon Dergisi'nde başlayan Vatandaş, 1997 yılında "Armagedon/Türkiye-İsrail Gizli Savaşı" kitabını yazdı. Yine 1997 yılında başladığı Fatih Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü 2001 yılında tamamladı.

1995-2000 yılları arasında Aksiyon Dergisi'nde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yapan Vatandaş, 2000-2004 arasında ise Zaman Gazetesi'nde muhabirlik, editörlük ve yazarlık yaptı. Yine aynı zaman içerisinde Karakutu programının yapımcılığını yapan Vatandaş, 2006 yılında ABD'ye gitti. 2009-2011 yılları arasında The New School'da medya üzerine master yaptı. Vatandaş, son olarak Today's Zaman'da dış politika ve haber araştırmala bölümünde yazarlık yaptı.