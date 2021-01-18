'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis
18.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:30
'Fuat Avni' sosyal medya hesabının yöneticileri arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirme girişimine ilişkin 17 sanıklı davada karar açıklandı.
Mahkeme, sanıklara 7 yıl 6 ay ile müebbet hapis cezası arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Sanıklardan, 'Fuat Avni' sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.