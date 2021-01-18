'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis

18.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:30

'Fuat Avni' sosyal medya hesabının yöneticileri arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirme girişimine ilişkin 17 sanıklı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanıklara 7 yıl 6 ay ile müebbet hapis cezası arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Sanıklardan, 'Fuat Avni' sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis
Haber Yorumları (1)
KİMSESİZ: Çok şükür sevindim kahrolsun FETÖ pkk ve tüm sempatizanları
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:32:15. #1.15#
title