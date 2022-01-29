Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü Malatya'da freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi.

DARENDE, MALATYA (İHA) - Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

MALATYA - Malatya'da freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 19.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçe sınırları içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Vedat Doğan yönetimindeki 06 HC 1583 plakalı tır, freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / İsmet Hüseyin Uğur - 3. Sayfa

Tragger, Malatya, Darende, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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