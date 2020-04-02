Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
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İskenderun, 3. Sayfa

Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan ve 5 kişinin ölümüne neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.

02.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:58
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı

Hatay'da Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ 15 YARALI YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.

Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı

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Haber Yorumları (8)
500
BURAK: şoför intihar etmiş freni boşalsa bile şehir içinde bu hız olurmu arabaları ezip geçiyor yine duramıyor
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AVRUPA BİZİ KISKANIR TABİİ: Nasıl olsa yeni yeni aflar her gün çıkıyor. Ölen öldüğü ile kalır.
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?: yaşamayan o durumda olmayan bilemez ama böyle durumda ne yapmak lazım? araçlara vurup kaza yapıp duracağına bir ağaca bir direğe vb. direksiyonu çevirse öyle kaza yapıp dursa olmazmıydı?
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ADALET: ceza almaz adamin sucu degil freni mahkemeye versinler
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ALİ: Arabalara d alacağına orta Reference kıraylı yada sağda kaldırıma kısaydı bu kadar insan ölmezdi..resmen araçlara çarpIp dururum diye düşünmüş
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FAHRİ: kardeşim bu düpe düz cinayet . istese karşı şeride direksiyonu kırar bu kadar çok insanın da yaralanıp ölmesine sepep olmazdı
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GURBETCİ: Nedense bu fren bosalmalari hep Türkiyede yasaniyor. Hic yurt disindan duymadim. Kaza cok feci. Allah geride kalanlara ve ailelerine sabir versin. Allah rahmet eylesin. Ama olmamasi gereken bir kaza. Cok yazik
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AD: Yol ortasinda uygulamami yapilir mademki uygulama yapilacak araclari guvenli bölgeye yönlendirip orda uygulama yapilir
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500
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