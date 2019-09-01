Fransız DJ'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat'ten mutluluk pozu

Fransız DJ'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat'ten mutluluk pozu

Dünyaca ünlü Fransız DJ'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat, sosyal medya hesabından mutluluk pozu paylaştı. Saat'in bu fotoğrafı ise "Hakkında çıkan haberleri önemsemiyor" olarak yorumlandı.

01.09.2019 13:49
Fransız DJ'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat'ten mutluluk pozu

Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan yasak aşk iddialarından sonra tatil fotoğrafı paylaştı.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİYORLAR

Ünlü oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu arasında boşanacaklarına yönelik iddialar uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Beren Saat'in eşi ile bir arada görünmemesi, ayrı ayrı tatil yapmaları, Kenan Doğulu'nun son konserlerine Saat'in katılmaması çıkan boşanma iddialarını giderek güçlendiriyor.

ORTALIK KARIŞTIRAN İDDİA

Ünlü çiftin boşanacağı haberlerinin ardından Beren Saat ile ilgili ortaya atılan yasak aşk iddaisı ise gündeme bomba gibi düştü. Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile yasak aşk yaşadığı iddia edilerek ortaya atılarak bir de bu iddiaları desteklemek adına bir fotoğraf karesi yayınlandı.

MUTLULUK POZU

Hakkında çıkan haberler ile ilgili hiçbir açıklama yapmayan Beren Saat yasak aşk söylentilerine de cevap vermeyerek sosyal medya hesabından mutluluk pozu paylaştı.

Fransız DJ'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat'ten mutluluk pozu
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