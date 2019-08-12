FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması

12.08.2019 09:08

FOX TV'nin sabah programı Çalar Saat'in sunucusu Merve Yıldırım bayram sabahı yayındaydı. Yıldırım yayın öncesi çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşarak bayramı kutladı.

"İSTERDİM Kİ PROGRAMI BÖYLE AÇAYIM"

Merve Yıldırım Barış Manço'nun dillere pelesenk olmuş bayram şarkısı eşliğinde dans ettiği videoya, "İsterdim ki böyle açayım programı lakin deli derdiniz... İyi bayramlar Türkiye büyüklerimin ellerinden küçüklerimin yanaklarından öperim" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

Güzel sunucunun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri beğeni yağdırdı.

MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Haber muhabiri ve sunucu olarak çalışma hayatına devam eden Merve Yıldırım, 1987'de İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Meslek hayatına henüz lisedeyken Atv Haber'de staj yaparak başlayan ve asıl adı Merve Mina Yıldırım olan başarılı sunucu, Özel Marmara Radyo TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi'ni bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Merve Yıldırım, o zamanlarda diksiyon ve İngilizce eğitimi alarak kendisini geliştirmişti.

Stajının bitmesinin ardından Star TV Magazin Servisinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Merve Yıldırım, kültürden sanata ve magazine kadar birçok olanda kendisini göstermeyi başarmış ve çeşitli röportajlara da imza atmıştır. Buradan da Kanal D Magazin ve TRT Müzik ile sunuculuk ve spikerlik kariyerini sürdüren Merve Yıldırım, haberleri sunarken önünde yazı olmadığını ve doğaçlama anlattığını belirterek, 8 seneyi aşkın bir süre muhabirlik yaptı. Şimdi ise FOX TV'nin gündüz kuşağı programı Çalar Saat'in sunuculuğunu yapıyor.