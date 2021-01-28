FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Av. Deniz Tavşancıl kimdir? Nerelidir, kaç yaşında? Av. Deniz Tavşancıl mesleği nedir?
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FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Av. Deniz Tavşancıl kimdir? Nerelidir, kaç yaşında? Av. Deniz Tavşancıl mesleği nedir?

28.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:23
FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Av. Deniz Tavşancıl kimdir? Nerelidir, kaç yaşında? Av. Deniz Tavşancıl mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Av. Deniz Tavşancıl kimdir? Nerelidir, kaç yaşında? İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Av. Deniz Tavşancıl kimdir? Nerelidir, kaç yaşında? Av. Deniz Tavşancıl mesleği nedir? İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU AVUKAT DENİZ TAVŞANCIL KİMDİR?

Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, avukat ve arabulucu. 2006'dan beri çalıştığı İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi dönem başkanı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sertifika programlarına katıldı. Çeşitli internet sitelerinde ve dergilerde yazıları yayınlanıyor. Gayrimenkul, miras ve boşanma davalarında avukatlık ve iş hukukunda uzman arabuluculuk görevlerinin yanı sıra medyada programlara, üniversiteler ve okullarda panellere katılıyor; hayvan hakları alanında hukuki bilgilendirmeler yapıyor, hayvan hakları alanında farkındalık yaratmak için çalışma ve projeler içinde yer alıyor, Merkez tarafından şikayetçisi oldukları ya da müdahil olunan hayvan hak ihlallerine ilişkin davalarda hayvanlar adına hukuki mücadele veriyor.

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