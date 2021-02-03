FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!
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FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!

03.02.2021 06:34 | Son Güncelleme: 03.02.2021 06:38
FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!

3 Şubat Çarşamba günü Fox bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! merak eden televizyon izleyicileri buradan inceleyebilecek. FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!

Fox bugün ne var? araştırılan konular arasında yer alıyor. Zümrüdüanka dizisinin final yapmasının ardından Çarşamba günü Fox kanalında ne oynayacağı merak konusu. Dizi severleri Fox bugün ekranlarda Feride filmi ile karşılayacak. FOX sinema kuşağında bugün ne var? FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!

FOX BUGÜN NE VAR?

3 Şubat Çarşamba akşamı bugün FOX sinema kuşağı yer alacak. Zümrüdüanka dizisinin ekranlarda seyircisiyle buluştuğu Çarşamba günü, bugün Feride filmi yayınlanacak.

FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!

FOX SİNEMA KUŞAĞINDA BUGÜN NE VAR? FERİDE FİLMİ!

FOX TV ekranlarında Şubat Çarşamba akşamı 20.00'da TV'de ilk kez Feride komedi filmi oynayacak. Feride filminin konusu, genç bir kadın olan Feride, yer altındaki bir dikim atölyesinde terzilik yapmaktadır. Çakma kahraman kıyafetleri diken Feride'nin hayatı, bir gün patronu ile iddiaya girmesi ile bambaşka bir hal alır. Patronu Çetin'e baş kaldıran ve bunun sonucu patronu ile büyük bir iddiaya giren Feride, kendisini bir anda moda devlerine kafa tutan eğlenceli bir yolculuğun içinde bulur.

Feride filmi fragmanı izlemek için tıklayınız.

FOX bugün ne var? FOX sinema kuşağında bugün ne var? Feride filmi! Feride filmi oyuncuları!

FERİDE FİLMİ OYUNCULARI!

Fox bugünde komedi filmi Feride oynayacak. Feride filminin oyuncuları Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Aycan Koptur, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Barış Yıldız, Ali Barkın ve Fırat Sobutay kadroyu oluşturmakta. Filmin senaristliğini Zeynep Çamcı yapmıştır. Ayrıca Ali Yorgancıoğlu ile Zeynep Çamcı filmin yönetmenliğini üstlenmiştir

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