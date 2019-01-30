Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu

RTÜK, Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası ve Fox TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber programına ceza vermişti. Kurum bu cezaları onaylayarak yayın saatlerinde yerine yayınlanacak programları seçti. Halk TV ve Fox TV'de verilen ceza ile iki kanalda belgesel programlar yayınlanacak.

HALK TV'YE BİR AY, FOX TV'YE 3 GÜN CEZA

1 Şubat -8-15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil'in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat-22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak. 4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Aralık ayı sonunda Fox TV ve Halk TV'ye ağır yayın durdurma cezaları vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fox TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları" protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sert tepki göstermiş ve RTÜK hemen harekete geçmişti. Üst Kurul, Fox Ana Haber Bülteni'nin 3 gün boyunca yayınlanmasına yasak getirmişti.

Halk TV'de yayınlanan "Halk Arenası" programında da sanatçı Müjdat Gezen'in "Bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil", sanatçı Metin Akpınar'ın ise "Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" sözleri yine Erdoğan'ın tepkisinin ardından RTÜK tarafından cezalandırılmıştı. Programa 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti. Ayrıca yazar Yılmaz Özdil'in yine Halk Arenası programıdaki "Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" sözleri için de Halk TV'ye 3 kez yayın durdurma cezası verilmişti.