Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü
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Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü

Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de yürüyüş yaparak doğa fotoğrafı çektirmek için arkadaşlarıyla göl kenarına gelen bir kişi, geri geri gittiği sırada definecilerin kazdığı yaklaşık 10 metrelik çukura düştü.

Arnavutköy'de yürüyüş yaparak doğa fotoğrafı çektirmek için arkadaşlarıyla göl kenarına gelen bir kişi, geri geri gittiği sırada definecilerin kazdığı yaklaşık 10 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sularında Arnavutköy Sazlıbosna Gölü kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Çetin ve iki arkadaşı gölde manzara fotoğrafları çekmek ve yürüyüş yapmak için Sazlıbosna Gölüne gitti. Yürüyüş yaptığı esnada gölün bir kısmını görüntülemek isteyen Tekin Çetin arkadaşlarından ayrılıp göl kenarında özel bir kişiye ait olan arsaya doğru ilerledi. Manzarayı çekmek istediği esnada geri geri ilerleyen Tekin Çetin daha önceden define aramak isteyenlerin kazmış olduğu yaklaşık 10 metrelik çukura düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Tekin Çetin Ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken özel arsa da açılmış çukurun kapatılması için Arnavutköy Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

"Define arayanlar burayı kazıp, sonrada gidiyorlar"

Olayla ilgili konuşan göl kenarındaki taş ocaklarında güvenlik görevlisi Fergat Aysan, "Ben burada bir olay olduğunu fark ettim polis ve itfaiye gelince bende geldim bakmak açısından normalde burada güvenlik olarak çalışıyorum. Burada önceden çok fazla bunun gibi çukurlar vardı define arayanlar çok fazla burada burayı kazıyorlar ondan sonra çekip gidiyorlar böyle bir sürü çukur var bu civarda buda onlardan bir tanesi. Galiba arkadaşları ile gelmiş fotoğraf çekilirken düşmüş buraya sağlık durumu iyi itfaiye ekipleri kurtardı. Fotoğraf makinesi de çukurun içerisinde kalmış şimdi belediye ekipleri itfaiye ekipleri bir şeyler yapıyorlar ama buralara hafta sonu piknik yapmaya gelenler çok fazla oluyor buraya bir çocuk düşseydi yada tek birisi düşseydi kimsenin haberi olmazdı belki de" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü
Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü
Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü
Fotoğraf çektirmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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