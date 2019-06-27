Ford, Off-Road Canavarı Olan V8 Motorlu Super Duty Serisini Tanıttı

F-250 ve F-350 modellerinin yerini alacak olan 2020 Super Duty; 35 inçlik Goodyear Wrangler Duratrac lastikleri, özel arazi sürüş modu, off-road seyir kontrol teknolojisi gibi yeniliklerle gelecek. Ford, yeni yılın başında 7,3 litrelik V8 motoruyla beraber piyasaya çıkacak olan Super Duty modeli hakkında beygir gücü ve tork gibi herhangi bir performans özelliği açıklamasa da aracı 'sınıfının en iyisi' olarak nitelendirdi. 2020 Super Duty ailesine yeni gelen özelliklerden biri de 10 ileri otomatik şanzıman oldu.

Super Duty serisinde daha güvenli sürüş için yeni sürücü modları da yer alıyor. Şerit takip asistanı, yaya algılama, kör nokta uyarı sistemi gibi yeni özelliklerle beraber gelecek Super Duty serisinde, üst modellerde bu özellikler standart şekilde yer alacak.

Ford, 7,3 litrelik V8 motor istemeyenler için ise 6,7 litrelik 'PowerStroke' dizel motora sahip modelleri de piyasaya sürecek. Bu modelin de performans özellikleri, 7,3 litrelik V8 motorlu modelde olduğu gibi henüz açıklanmadı.

Super Duty serisi kapsamında F-250 ve F-350 serilerinin XLT, Lariat, King Ranch ve Platinum modelleri bu yeni yükseltmelerden yararlanacakken F-150 serisi, Super Duty serisinin içerisinde yer almayacak.