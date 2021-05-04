Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir okulda, 6 yaşındaki bir kız öğrenciye, okula ait bilgisayarlardan birine 50 dolar değerinde zarar vermesi nedeniyle kürekle şiddet uygulandı. O anlara adalet arayabilmek için göz yuman küçük kızın annesi, yaşananları anbean kayıt altına aldı.

ABD'nin Florida eyaletinde kan donduran bir olay gerçekleşti.

Yerel bir kanalda yer alan habere göre; 6 yaşındaki bir kız öğrencinin, okul bilgisayarlarından birine zarar vermesinin ardından okul müdürü tarafından velisi aranarak, okula çağrıldı. Müdürün odasına girdiğinde etrafta hiçbir güvenlik kamerasının olmadığını fark eden veli, kendi telefonuyla gizlice çekim yapmaya başladı.

TAHTA KÜREKLE VURDU

Küçük kızın annesi tarafından yapılan çekimde; okul müdürünün, 6 yaşındaki küçük kızı eğerek, tahta kürekle birkaç kez vurduğu görüntüleniyor.

"TÜM VELİLERİN GÖREBİLMESİ İÇİN GİZLİCE KAYIT ALDIM"

Küçük kızının bir bilgisayara 50 dolar değerinde zarar verdiğini belirten anne, "O okula çocuklarını gönderen tüm ebeveynlerin neler yaşandığını görebilmesi ve yetkililerin bana inanmasını sağlamak için olanlara göz yumarak, gizlice kayıt aldım. Elimdeki görüntülerle adalet arayacağım" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada da birçok kişinin tepki göstermesinin üzerine, okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.