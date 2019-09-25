Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı
Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
25.09.2019 14:49
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: DHA