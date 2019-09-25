Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

25.09.2019 14:49

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA