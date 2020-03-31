FLAŞ...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaret ettiği özel karantina hastanesi Komunarka'nın başhekimi Denis Protsenko koronavirüs (covid-19)'a yakalandı.
31.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaret ettiği özel karantina hastanesi Komunarka'nın başhekimi Denis Protsenko koronavirüs (covid-19)'a yakalandı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA