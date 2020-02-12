: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü

12.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:31

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde İdlib'deki son gelişmeler konusunda hem ABD hem NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından "Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katıldı.

SURİYE VE IRAK'TAKİ GÜVENLİK VE SAVUNMA KONULARI ELE ALINDI

İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD VE NATO DAHA SOMUT KATKILARDA BULUNMALI

İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

Kaynak: DHA

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