Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!

09.12.2019 19:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:02

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA