Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!
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Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!

Son dakika: Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu.

09.12.2019 19:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:02
Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!

'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

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Kaynak: DHA
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