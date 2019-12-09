Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!
Son dakika: Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu.
09.12.2019 19:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:02
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: DHA