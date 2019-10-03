Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 askerimiz yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2'i ağır 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
OPERASYONA GİDİYORLARDI
Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İKİ ASKERİN DURUMU AĞIR
Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.