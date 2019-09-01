Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılış mesajında 'bağımsız ve tarafsız yargı' vurgusunda bulundu

01.09.2019 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 adli yılı dolayısıyla bugün mesaj yayımladı. "Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGININ İŞLEYİŞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Bağımsız ve tarafsız yargının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife, yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir" şeklinde konuştu.

"ADALET TEŞKİLATIMIZ 15 TEMMUZ'DA BÜYÜK BİR SINAV VERDİ"

Adalet teşkilatının 15 Temmuz'da büyük bir sınav atlattığını vurgulayan Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur. Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Görevi başında şehit düşen adalet mensuplarını anan Erdoğan mesajını şu şekilde sürdürdü:

Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın "hukuk devleti" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Adli Yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan hâkim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.

Kaynak: DHA