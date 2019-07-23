MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roket sonrası TSK'dan topçu atışlarıyla karşılık verildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu.
MSB'nin yaptığı açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Son Dakika Haberleri