Son dakika! Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

GAZ DOLUMU SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.45 sırasında Muratpaşa ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanenin C Bloku'nun çatısında klima ünitesinin bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Gaz dolumu sırasında yaşanan patlamada klimanın bakımını yapan hastane personeli Arif Dal (30) hayatını kaybetti. Klima servisi çalışanlarından 2 kişi de yaralandı.

POLİS ÇEVREDE GENİŞ ÖNLEMİ ALDI

Patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Klima ünitesinin olduğu bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

HAYATINI KAYBEDEN PERSONEL 1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Hastane personeli ise büyük korku yaşadı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de bölgeye gelip inceleme yaptı. Yaralarının durumunun hafif olduğu ve aynı hastanede tedavilerine devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden Arif Dal'ın yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Hastane karşısındaki işletme sahibi Ahmet Aköz, "Büyük bir patlama oldu, doğalgaz patlaması oldu sandık. Yaralılar olduğunu biliyoruz. Büyük bir patlamaydı. Bomba gibi patladı" dedi.





Kaynak: DHA