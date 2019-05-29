Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ten (17) acı haber geldi. 5 gün süren aramaların ardından Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.
DENGESİNİ KAYBEDİP ÇAYA DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, bir anda dengesini kaybedip çaya düşmüştü.
Gündüç'ün okul birincisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (18)
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel kardeşimCevap Yaz Yayından Kaldır
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TEYZE GUZEL DIYORSUN OLMAYAN FAKIR NEYI KURBQN EDIP DAGITACAK ECEL GELDIMI BIR SEBEP BIRAKIR DUANIZI YAPIN EZANINIZI OKUYUN COCUGUN KULAGINA ALLAH KORUR ALLAH RAHMET EYLESIN YAKINLARINA AABIR VERSIN YARADANCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Önce evladıma rahmet diliyorum,,çocuk dogdugunda erkekse iki kızsa bir adet AKİKA kurbanı kesilip fakirlere dagıtılırsa o çocuk ömür boyu kazalardan muhafaza olunur,,lütfen bunu tüm dostlarımızla paylaşalım.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırOSMANİYE: Neden erkek ise iki tane kesiyorsun onu anlamadim. Sacma sacma seyler yine.1 Yayından KaldırMACERAPEREST: DÜRBÜNLÜ seni kahve içmeye davet ediyorum. ALASKAYA.1 Yayından Kaldır
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