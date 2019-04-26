Bursa'da Sanayi Sitesindeki Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

İPLİK ÜRETEN ATÖLYEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Otosansit'teki polyester iplik üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in tedavileri sürüyor.

"İTFAİYE EKİPLERİMİZ GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Yaralıların kısa sürede hastaneye intikal ettirildiğini belirten Canbolat, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Kaynak: DHA