Bursa'da Sanayi Sitesindeki Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.
İPLİK ÜRETEN ATÖLYEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Otosansit'teki polyester iplik üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
2 İŞÇİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in tedavileri sürüyor.
"İTFAİYE EKİPLERİMİZ GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI"
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.
Yaralıların kısa sürede hastaneye intikal ettirildiğini belirten Canbolat, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.
Olay yerinden ilk görüntüler;
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VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZE ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA SABIR VERSİN. YARALILARA ACİL ŞİFALAR VERSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HAYATIMDA EN ÇOK KORKTUĞUM ŞEY BİRYERE SIKIŞMAK. . . KLOSTROFOBİM VAR. . PATLAMA OLSA VE ÜZERİME BİRŞEYLER DÜŞSE SIKIŞSAM, SAĞLIKLI KALSAMDA KORKUDAN KALPTEN GİDERİM. . NET. . ALLAH KİMSEYE YAŞATMASINCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bir de ADINI adalet savcısı yapmıs allahım ya :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Günah keçisi maaşlı iş güvenliği uzmanını yakalar atarlar içeri şimdi kamuoyu sussun diye. Önlem almayan işverenin suçu olmaz.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırDÜRBÜNSÜZ: İşveren değil bunlar.Bunun adı paralı köleliktir.Tüm 12 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır