Erdoğan'dan Sri Lanka'daki Kanlı Saldırıyla İlgili Mesaj: Şiddetle Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sri Lanka'da 160'tan fazla kişininyaşamını yitirdiği kanlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır." dedi.

ERDOĞAN, SALDIRIYLA İLGİLİ MESAJ PAYLAŞTI



Başkan Erdoğan da Sri Lanka ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak saldırıları kınadığını belirtti ve Sri Lanka halkına başsağlığı diledi. Erdoğan mesajında, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tümSri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın yaptığı paylaşım;

NE OLDU?

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: DHA