AK Parti, Birleştirme Tutanakları İçin YSK'ya Başvuru Yaptı

AK Parti'den İstanbul'un Maltepe ilçesindeki seçim sonuçlarına yönelik yeni hamle geldi.AK Parti, Maltepe'de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusunda bulundu.

BİRLEŞTİRME TUTANAĞI HAZIRLANDI

Maltepe İlçe Seçim Kurulu oy sayımın tamamlanmasının ardından ilçe birleştirme tutanağını hazırladı. Bu tutanak İl Seçim Kurulu'nda diğer ilçelerle birleştirilip İl Birleştirme Tutanağı düzenlenecek. Bu tutanağın düzenlenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbata düzenlenecek.

İL SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLDİ

Öte yandan Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İl Seçim Kuruluna gönderildi.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

AK Parti, Maltepe'deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusunda bulundu. AK Parti YSK temsilcisi de, YSK'ya usul konusunda görüş sunulması talebinde bulundu.

Kaynak: DHA