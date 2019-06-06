Fiziğiyle hayran bırakan Jennifer Lopez'i yırtmacı ele verdi

Düzgün fiziği ile her zaman adından söz ettiren 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile ikiz çocukları Max ve Emme 'nin Miami'de yapılan mezuniyet törenine katıldı.

GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Şıklığıyla göz kamaştıran pop yıldızının törenin yapıldığı salona girerken rüzgarın yırtmacını kaldırması sonucu pembe elbisesinin altında giydiği korsesi objektiflere takıldı. Bir süre sonra sonra korsesinin göründüğünü fark eden Lopez eli ile elbisesini düzeltti. Ancak Lopez'in elbisesinin yırtmacı onun sırrını da gözler önüne serdi.