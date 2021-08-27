Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 44'lük Lerzan Mutlu, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı

44 yaşındaki Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı. Düzgün fiziğiyle kendine hayran bırakan Mutlu'nun pozlarına beğeni yağdı.

Uçankuş TV'de yaptığı programla adından söz ettiren başarılı sunucu Lerzan Mutlu, her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Mutlu, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

PEŞ PEŞE ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 459 bin takipçisi bulunan 44 yaşındaki başarılı sunucu, peş peşe bir ağacın altında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Mutlu paylaşımına da "Bazen bir ağaca yaslanmalı, insanda daha sağlam. Bütün rüzgarlara, yağmurlara, fırtınalara, kara kışa rağmen. Dimdik büyümeyi öğreten, her koşulda sapasağlam duran bir ağaca" yazarak birkaç tane nazar boncuğu emojisi koydu. Her daim fiziğine önem veren Mutlu'nun mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

İşte Lerzan Mutlu'nun dikkat çeken pozları...