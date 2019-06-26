Fiyatıyla Kalbinize Dokunacak LG W10, W30 ve W30 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

LG, söz verdiği üzere yeni cihazları W10, W30 ve W30 Pro'yu Hindistan'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıttı. Çentikli HD+ ekrana sahip olan telefonlar Android 9 Pie işletim sistemi ve 4.000 mAh'lik bataryalarla geliyor. LG W10 ve W30 gücünü MediaTek'in Helio P22 işlemcisinin yanı sıra 3 GB RAM'den alırken; W30 Pro ise Snapdragon 632 işlemcisi ve 4 GB RAM kullanıyor.

LG W30 ve W30 Pro modelleri; düşük ışık, derinlik ve geniş açı olmak üzere üçlü bir kamera dizilimiyle birlikte geliyor. Ön tarafa baktığımızdaysa LG W30 ve W30 Pro'da 16 MP'lik bir kamerayla karşılaşırken W10'daysa 8 MP'lik bir kamerayı görebiliyoruz.

LG W10 özellikleri:

6,19 inç (1512x720 piksel) 18,9: 9 HD+ çentikli FullVision ekran



2 GHz dört çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) 12 nm işlemci + 650 MHz IMG PowerVR GE8320 GPU



3 GB RAM, 32 GB dahili depolama, 256 GB'a kadar microSD desteği



Android 9.0 (Pie)



Hibrit çift SIM (nano + nano/ microSD)



13 MP + 5 MP arka kamera



8 MP ön kamera



Parmak izi okuyucu



3,5 mm kulaklık girişi



Boyutlar: 156×76,2×8,5 mm



Ağırlık: 164 gr



Dual 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, micro USB



4.000 mAh batarya

LG W30 özellikleri:

6,26 inç (1520×720 piksel) 19: 9 IPS Dot FullVision çentikli ekran



2 GHz dört çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) 12 nm işlemci + 650 MHz IMG PowerVR GE8320 GPU



3 GB RAM, 32 GB dahili depolama, 256 GB'a kadar microSD desteği



Android 9.0 (Pie)



Hibrit çift SIM (nano + nano/ microSD)



12 MP Sony IMX486 sensör + 13 MP 100 derecelik ultra geniş açılı sensör + 2 MP derinlik sensörüne sahip arka kamera



16 MP ön kamera



Parmak izi okuyucu



3,5 mm kulaklık girişi



Boyutlar: 162,7×78,8×8,5 mm



Ağırlık: 172 gr



Dual 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, micro USB



4.000 mAh batarya

LG W30 Pro özellikleri:

6,217 inç (1520×720 piksel) 19: 9 HD+ FullVision V çentikli ekran



1,8GHz dört çekirdekli Snapdragon 632 14 nm Mobile Platform +Adreno 506 GPU



4 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 256 GB'a kadar microSD desteği



Android 9.0 (Pie)



Hibrit çift SIM (nano + nano/ microSD)



12 MP Sony IMX486 sensör + 13 MP 100 derecelik ultra geniş açılı sensör + 5 MP derinlik sensörüne sahip arka kamera



16 MP ön kamera



Parmak izi okuyucu



3,5 mm kulaklık girişi



Boyutlar: 157,7×75,9×8,3 mm



Ağırlık: 172,7 gr



Dual 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, micro USB



4.000 mAh batarya

Son olarak telefonun fiyatına baktığımız zaman LG W10'un fiyatı yaklaşık 750 TL olarak belirlenmişken LG W30, 830 TL'lik bir fiyatla kullanıcılarına sunulacak. İki cihazın satışına da 3 Temmuz itibarıyla Amazon.in adresinden başlanacak. LG W30 Pro ise daha sonra satışa çıkacak ve fiyatı o zaman belli olacak.

Yukarıda belirtilen fiyatların yurtdışı fiyatı olduğunu ve vergilerin dahil olmadığını belirtmekte fayda var.