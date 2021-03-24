FIRTINADA 7 KİŞİLİK AİLENİN EVLERİ YIKILDI

FIRTINADA EVLERİ YIKILDI?ERZURUM'da dün gece yarısından sonra etkili olan fırtınada evlerinin çatısı uçan ve bir bölümü yıkılan 7 kişilik Yılmaz Ailesi sokakta kaldı.

FIRTINADA EVLERİ YIKILDI

?ERZURUM'da dün gece yarısından sonra etkili olan fırtınada evlerinin çatısı uçan ve bir bölümü yıkılan 7 kişilik Yılmaz Ailesi sokakta kaldı. Geçmini lavaş ekmeği dağıtarak sağlayan Abdulkadir Yılmaz, "Hem evimi kaybettim hem de ödünç aldığım otomobili. Allah böyle bir afeti kimseye göstermesin" dedi.

Merkez Palandöken İlçesinin Kümevler Mahallesinde Fadime-Abdulkadir Yılmaz çiftinin 5 kız çocuğu ile yaşadığı evin çatısı ve bir bölümü fırtına nedeniyle yıkıldı. Baba Abdulkadir Yılmaz, fırında pişirilen lavaş ekmeleri dağıtmak için kayınbiraderinden ödünç aldığı otombilin de üzerine taşları düşmesi nedeniyle büyük hasar gördü. Korkudan evlerinin içine girmekten korkan baba Abdulkadir (44) anne Fadime (36) ile çocukları Berfin (18), Nurşin (16), Adile Yaren (8), Asmin (12) ve Elif Ece (4) sokakta kaldı. Fırtınanın ardından etkili olan tipide kalan aile uzanacak bir yardım eli beklediklerini söyledi.

Gece yarısı başlayan ve hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı. Kent merkezinde yürüyen vatandaş ve trafiği olumsuz yönde etkileyen kar fırtınası ilerleyen saatlerde yerini zaman zaman güneşli hava bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı