Vatandaşları Ayağa Kaldıran Görüntü! Pide Fırınında Fareler Cirit Attı

Adıyaman'da, bir pide fırınında vatandaşlar tarafından görüntülenen fareler mide bulandırdı. Vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında sürekli fareler gören vatandaşlar akşam saatlerinde fırının dış kısmından fırının içerisini görüntüledi.

FIRINDA FARELER CİRİT ATTI

Vatandaşların cep telefonu kameralarına fırın içerisinde bulunan farelerin cirit attığı görüntülendi. Fırın içerisindeki ekmek yapım yerlerinde dolanan ve tezgahta bırakılan unların içerisinde gezen fareler mide bulandırdı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE SESLENDİ

İnsan sağlığının ne kadar hiçe sayıldığını ortaya çıkaran görüntüler sonrasında vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA