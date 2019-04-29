Vatandaşları Ayağa Kaldıran Görüntü! Pide Fırınında Fareler Cirit Attı

Vatandaşları Ayağa Kaldıran Görüntü! Pide Fırınında Fareler Cirit Attı

Adıyaman'da bir pide fırınında, ekmek yapım yerlerinde dolanan ve tezgahta bırakılan unların içerisinde gezen fareler vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adıyaman'da, bir pide fırınında vatandaşlar tarafından görüntülenen fareler mide bulandırdı. Vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında sürekli fareler gören vatandaşlar akşam saatlerinde fırının dış kısmından fırının içerisini görüntüledi.

FIRINDA FARELER CİRİT ATTI

Vatandaşların cep telefonu kameralarına fırın içerisinde bulunan farelerin cirit attığı görüntülendi. Fırın içerisindeki ekmek yapım yerlerinde dolanan ve tezgahta bırakılan unların içerisinde gezen fareler mide bulandırdı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE SESLENDİ

İnsan sağlığının ne kadar hiçe sayıldığını ortaya çıkaran görüntüler sonrasında vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (7)

  • KIYMIKÇI:
    Mutlu olun beee, en azindan firina giren deve degilmis. . . Deve girseydi bütün hamur ve unlari bitirir, ora halki ac kalirdi. Farecik de hamurun icinde ölebilir, ekmek icinde pisebilirdi ama o kadar dramatik degil hatta sevindirici de olabilirdi, en azinda ekmek fiyatina et de bedava olurdu. . .
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  • VATANDAŞ SAMİ:
    NEDEN BU TÜR YERLERİ YETKİLİ VE ETKİLİ ŞAHISLAR DENETLEMEZ ŞAŞIYORUM, HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAMASINLAR ALLAH SORSUN DİYORUM SORULMASI GEREKENLERE
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  • KÜBRA:
    FAREDEN CEVAP : EKMEHTEMİ YEMİYAHFIRINCI : BEN HAYVANSEVERİMMEMURLAR : BURASI HAYIRKURUMUSONUÇ :DAĞILIN CEZA YOK
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