Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'dan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yaşar Yıldırım'ın şehit olduğu açıklandı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
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OZGUR OZEL KARSISINDA KENDINI SAVUNAMAYAN BI INSAN NASIL OLURDA MILLI SAVUNMA BAKANI SIFATI TASIR.ONU GECTIM DUNE KADAR ATATURK HAVA LIMANINA 2 3 MAKINALI TUFEKLERLE GIREN INSANLARI NASIL GECIRDINIZ X RAY CIHAZINDAN HAVA LIMANINI KORUYAMIYOSUN KAMIL NE ISIN VAR SINIR OTESINDECevap Yaz Yayından Kaldır
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HATAY''I, GAZİANTEP''İ, KİLİS'', ŞANLIURFA''YI, DIYARBAKIR''I, MARDİN''İ, HAKKARİ''Yİ VEYA TÜRKİYE''Yİ KORUMAK İÇİN SURİYEDEYİZ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gülen yorum yapan kimse hiç merak etme gün gelir seninde hesabın görülür!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne isimiz var Suriyede diyen bir baba yigit yokmu?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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aziz kahraman şehidimiz ana kuzumuza RABBİM rahmet eylesin. mekanı cennet ruhu şad olsun. inşallah. başımız sağ olsun. Rabbim terörü ve teröre destek verenlerin bin türlü belasını versin. kahrı perişan olsunlar. şehidimin kanı inşallah yerde kalmayacak. Mehmetçiğimiz bu alçak kalleş çakal leş sürülerini gebertmeye devam ediyor. . şehitler ölmez. vatan bölünmez. ezanlar dinmez. asla ve asla. .Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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