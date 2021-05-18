Final yapmaya hazırlanan Çukur'a bomba transfer!

4 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Çukur'un büyük finaline 3 bölüm kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Çukur'a dahil oldu. İşte detaylar...

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un büyük finaline 3 bölüm kala oyuncu kadrosuna süpriz bir isim dahil oldu.

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca'nın son kozu olarak gördüğü 'Şahram' karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR KONUSU NE?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.

Kaynak: Snob Magazin