Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
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Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada

03.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:06
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada

SAMSUN'da tanınmamak için filyasyon görevlilerinin kullandığı koruyucu tulum giyip maske takarak girdiği büfeden 6 bin liralık sigara çalan Serkan Aygün (34) tutuklandı.

SAMSUN'da tanınmamak için filyasyon görevlilerinin kullandığı koruyucu tulum giyip maske takarak girdiği büfeden 6 bin liralık sigara çalan Serkan Aygün (34) tutuklandı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Şubat günü akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını belirlendi. Şüphelinin Serkan Aygün olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

'SARHOŞTUM' DEDİ, TUTUKLANDI

Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Sarhoştum' dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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