İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'da bir ay içinde birçok iş yerine girerek yüz binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kişi, polisin filmleri aratmayan kovalamacının ardından bir kamyona çarparak kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca ve kaza anı kameralar tarafından görüntülendi. Şüphelilerin 6 iş yerinden oto lastiği, tekstil ürünü çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz renkli hafif ticari araç kullandığı belirlenen şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Bölgede pusu kuran ekipler önceki gün bir mağazada yaşanan hırsızlık üzerine harekete geçti.

KOVALAMACA ANINI POLİS OTOSU KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Olay yerine giden polis ekipleri araçlarıyla kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü. Polis aracına çarpan şüpheliler otoyolda hızla kaçmaya başlarken nefesleri kesen bir takip başlattı. Polisin megafonla yaptığı "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler bir kavşağa geldiklerinde hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonucu şüphelilerin içinde bulunduğu araç devrildi. Hemen peşindeki polis ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise polis otosunda bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ONLARCA KEZ YAKALANAN AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Onur K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga G.(25) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden onlarca kez yakalanan azılı hırsızlar oldukları belirlendi. Şüphelilerden Onur K.'nin aralarında hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı gibi suçlardan 41 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Umut K.'nın 18 kez, Oğuzhan A. 6 kez, Tolga G.'nin ise 26 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 6 ayrı hırsızlık olayında otomobil lastiği, tekstil ürünleri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA