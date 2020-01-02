Film sahnesi olay oldu! Onur Tuna'dan Tuvana Türkay'a 100 bin gül yaprağı ile evlilik teklifi
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle büyük beğeni toplayan Onur Tuna, Tuvana Türkay ile rol aldığı filmde yaptığı romantik hareketle çok konuşuldu. Tuna, Türkay'a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek romantik evlilik teklifinde bulundu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna, 14 Şubat 2020'de vizyona girecek olan 'Ağır Romantik' filmiyle hayranlarını romantizme doyuracak. Filmin başrolünü Tuvana Türkay ile paylaşan Onur Tuna'nın romantik sahneleri zihinlere kazınacak türden.
ROMANTİK SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Sevgililer Günü'nde vizyona girecek filmin ilk tanıtımı yayınlandı. Aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne seren filmde, Onur Tuna daha sonra sahile kurduğu romantik ambiyans içinde sevgilisinin parmağına yüzüğü takmayı başaracak. Çekimler için geceden sabaha kadar gül yaprakları içinde oturan Onur Tuna, filmde sevgilisi olan Tuvana Türkay'a evlilik teklifinde bulunuyor.
100 BİN GÜL YAPRAĞI KULLANILDI
Tanıtımda yer alan ve 100 bin gül yaprağının kullanıldığı sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oldukça etkileyici bulunan sahneyi izleyenler filmi merakla beklemeye başladı.
14 ŞUBAT'TA VİZYONDA
Yapımcılığını, Ruhiyya Aliyeva/ Liatris Yapım'ın üstlendiği, romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik'te Tuna ve Türkay'nın yanı sıra Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz de rol alıyor. Çekimleri İstanbul'da, beş haftada tamamlanan 'Ağır Romantik', Cj Entertainment Türkiye dağıtımcılığında 14 Şubat 2020'de vizyona girecek.