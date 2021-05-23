Filistinli gençler "İmar Edeceğiz" sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)
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Filistinli gençler "İmar Edeceğiz" sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)

Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Haberler | Güncel

İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı.

İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı.

Gazze Belediyesinin başlattığı kampanyaya yaklaşık 1000 genç katıldı.

İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağılan gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Filistinli çocukların da temizlik çalışmalarına güçleri nispetinde destek verdiği gözlendi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmayı ve Gazze'nin kendi evlatlarıyla yeniden imara gücünün yettiği mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Söz konusu kampanyanın bugün başladığını aktaran Serrac, toplumun tüm kesiminin destek verdiği bu kampanyayla Gazze'ye yeniden hayat vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Serrac, "İmar Edeceğiz" kampanyasının iki hafta süreceğini ifade etti.

Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)
Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)
Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)
Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)
Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

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Filistinli gençler "İmar Edeceğiz" sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (2) - Haberler
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