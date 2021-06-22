Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti

Haberler.com - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti. Duterte televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında, ülkede bir kriz olduğunu ifade ederek "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım" dedi.

The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

AŞI OLMAK İSTEMEYENLERİ TEHDİT ETTİ

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım" ifadesini kullandı. Bu sözünün ardından Duterte, "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte.

KORONA NEDENİYLE 23 BİN 749 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Elmas Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:23:16. #1.14#

title