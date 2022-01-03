Filipinler'de Kovid-19 vakaları yeniden risk oluşturmaya başladı
Filipinler'de, vakalardaki hızlı artış nedeniyle Kovid-19'un yeniden risk oluşturmaya başladığı bildirildi.
Filipinler'de, vakalardaki hızlı artış nedeniyle Kovid-19'un yeniden risk oluşturmaya başladığı bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının yüzde 30'unun Omicron varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.
Açıklamada, ağır semptomlarla hastanelerde tedavi görenlerin yüzde 85'inin ve hayatını kaybedenlerin yüzde 95'inin aşılanmamış veya sadece bir doz aşılı olduğu kaydedildi.
Filipinler Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Maria Rosario Vergeire, yaptığı basın toplantısında, "Bu, aşıların işe yaradığını kanıtlıyor." dedi.
Vergeire, son iki haftada vakaların beş kat artmasıyla, Kovid-19'un ülkede yeniden risk oluşturmaya başladığına işaret etti.
Son 24 saatte 4 bin 84 yeni vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 2 milyon 855 bin 819 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs kaynaklı can kaybı sayısı da 16 artarak 51 bin 586'ya yükseldi.
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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri