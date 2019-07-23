Kaçak Ferrari buldozerle imha edildi!
Filipinler'de Gümrük Bürosu kaçak olarak ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki Ferrari marka arabayı imha etti.
Filipinler'in başkenti Manila'da Gümrük Bürosu bu yıl içinde ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki kaçak bir Ferrari araba ve sigarayı imha etti.
Gümrük yetkilileri, alıcı firma Camama Auto Hub'ın Ferrari'yi ülkeye parçalar halinde Mayıs ayında kaçak olarak soktuğunu söyledi. Ferrari'nin getirilmeden önce motorunun ve 2 kapısının ayrıldığı belirtildi.
BULDOZERLE PARÇALANDI
Gümrük Bürosunun otoparkına çekilen Ferrari bir buldozer yardımıyla parçalandı. Gümrük Bürosu ayrıca sigara yapma makinesi ve sigaraları da imha etti. Sahte tütün ürünlerine Şubat ayında Tacloban şehrindeki bir depoda el konmuştu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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PARA MALK MÜLK HEPSİ YALAN GEL BİRDE SEN OYALAN MİSALİ RABBİM DÜNYAMIZDA YETECEK KADAR KAZANMAYI AHİRETİMİZİ KURTARMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYI NASİB EYLESİN.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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