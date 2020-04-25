Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
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Reşadiye, Güncel, Haber

Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Şennaz Çelik (61), halk arasında fil hastalığı olarak bilinen 'lenfödem' nedeniyle evden çıkamıyor.

25.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:33
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Şennaz Çelik (61), halk arasında fil hastalığı olarak bilinen 'lenfödem' nedeniyle evden çıkamıyor.  4 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Çelik, tedavi için yardım bekliyor.

Reşadiye ilçesinde, kızı Semiha ve damadı Burhan Şimşek ile birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Şennaz Çelik, 2008 yılında eşi Burhan Çelik ile birlikte trafik kazası geçirdi. Kazada eşini kaybeden Şennaz Çelik, 85 gün hastanede tedavi gördü. Ayağındaki kılcal damarların kopması nedeniyle de halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Gördüğü tedavilere rağmen bacaklarındaki şişlikler nedeniyle yürüyemez ve hareket edemez hale geldi.

'AYAĞA KALKMAK İÇİN YARDIM İSTİYORUM'Hastalığının kaza sonrası başladığını anlatan Şennaz Çelik, "Kazada, aracın tekeri üzerimden geçti. Kılcal damarlarım kopuk. 4 yıldır bu haldeyim. Yataktan kalkamıyorum. Pek çok doktora gittim, gezmediğim yer kalmadı. Fil hastalığı diyorlar. Kapıya bile çıkamıyorum, gezmeye gidemiyorum. Devletimizden, bilim adamlarımızdan ayağa kalkmak için yardım istiyorum" dedi. 'YATAĞA BAĞIMLI YAŞIYOR'

Damat Burhan Şimşek ise, "Kazada kılcal damarları kopmuş. Zamanla bacakları şişti. 4 yıldır da yardımsız ihtiyacını gideremiyor. Yatağa bağımlı yaşıyor. Oturduğu zaman bacaklarında daha fazla ağrı oluyor. Biz devletimizden ameliyat için yardım bekliyoruz. Bizim herhangi bir maddi talebimiz yok" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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