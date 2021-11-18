Dani Alves FIFA 22'de Flashback kartı alacak mı?

EA Sports, Barcelona'ya geri döndükten sonra Dani Alves'i oyuna yeniden eklemek zorunda kalacak. EA Sports'un bunu tam olarak ne zaman yapacağı bilinmiyor. En son Paris Saint-Germain'in bir parçasıyken FIFA 19'da Flashback kartı aldı. Tüm yıl boyunca piyasaya sürülen en popüler kartlardan biriydi.

FIFA 22 DANİ ALVES FLASHBACK KARTI ALACAK MI?

Dani Alves, kariyeri boyunca 42 kupa kazandı, ancak 2019'da Sao Paulo FC'ye gittikten sonra birkaç yıldır FIFA'da yoktu. Alves, Brezilya liginde Bahia'da kariyerine başladı. Alves, futbol dünyasında geçirdiği süre boyunca Brezilya, İspanya, İtalya ve Fransa'da oynadı.

Brezilya Milli Takımı adına Alves 5 müsabaka kazandı. Olimpiyat Altın madalyası sahibi, iki kez Konfederasyon Kupası ve iki kez Copa America şampiyonudur.

Şimdi Barcelona'ya dönen Alves, 6 Kez La Liga'yı, 3 Kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takımla tarihi koşusuna devam etme peşinde.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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