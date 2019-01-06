Fidel Castro'nun Torunu, Lüks Hayatıyla Halkı İsyan Ettirdi

Küba devrimin önderlerinden olan Fidel Castro'nun torunun hayatı, Küba halkı tarafından tepki ile karşılandı. Sosyalist dedenin marka elbiseler giyen torunu, sevgilisi ile beraber gittiği Meksika, İspanya gibi ülkelerden de fotoğraf atmayı ihmal etmedi.

LÜKS HAYATI KÜBA HALKINI SİNİRLENDİRDİ

Komünizmin ile yönetilen Küba, sosyalist devrimin liderlerinden olan Fidel Castro'nun torunu tartışmalara neden oldu. Sosyalist dedeni kapitalist torunu görünümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Castro'nun torunu Tony Castro, lüks hayatı ile fakir Küba halkının sinir uçlarına dokundu. Sosyal medya hesabından gezdiği ülkelerden fotoğraflar atan tekne ve lüks otomobillerden inmeyen torun Castro, halkın tepkisi ile karşılaşınca paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. Sosyalist dedenin marka elbiseler giyen torunu sevgilisi ile beraber gittiği Meksika, İspanya gibi ülkelerden de fotoğraf atmayı ihmal etmedi.

KOMÜNİZM'İN ZENGİN ÇOCUKLARI

ABD ambargosu ve açlıkla başa çıkmaya çalışan Küba halkı, Tony Castro'nun ülkede yoksulluk hakimken lüks hayat yaşamasına tepki gösterdi, dedesinin ondan utanacağını belirten mesajlar attı. Küba halkı tepki olarak 'Komünizm'in Zengin Çocukları' etiketi ile torun Castro hakkında onlarca yorum yapıldı.