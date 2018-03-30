Fetö Sanığı Eski Öğretmenlerin Yargılanmasına Başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 9'u tutuklu 12 eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Özdemir, Ali Sonuç, Bekir Öçay, Erkam Artuk, Fahrettin Akgün, Hacı Ali Sarı, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan S.K, savunmasında; etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, sohbet verdiği kişilerin hepsinin mahrem yapılanma içerisinde yer aldığını söyledi.

FETÖ/PDY içerisinde "rehber" görevinde bulunduğunu ve ayrıntılı ifadesini emniyette verdiğini anlatan S.K, beraatini talep etti.

Duruşmada savunmalarını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütalaaverdi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Sonuç'un tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesini, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.